Fortnite spelers hopen al een tijdje op de komst van The Last of Us helden Joel en Ellie. Na een aantal geruchten van onder andere Fortnite leaker ShiinaBR wordt de hoop de kop ingedrukt door The Last of Us director Neil Druckmann.

Neil Druckmann heeft op Twitter laten weten dat, hoe leuk hij Fortnite ook vindt, er momenteel geen plannen zijn om Joel, Ellie of een ander The Last of Us personage toe te voegen aan Epics populaire Battle Royale-game, en geeft aan dat de geruchten niet gebaseerd zijn op waarheid. In reactie hierop verklaarde ShiinaBR dat er wel degelijk plannen zijn geweest voor Ellie en Joel in Fortnite, maar uit Druckmanns commentaar blijkt dat deze plannen zijn veranderd.

De inclusie van The Last of Us personages in Fortnite was zeker geen gek idee, vooral omdat we uit ervaring weten dat PlayStation en Fortnite al eerder samen zijn gekomen met bijvoorbeeld Kratos en Aloy. Daarnaast investeert Sony ook consistent in Epic Games.

Denk jij dat Joel en Ellie vroeg of laat alsnog naar Fortnite zullen komen of kunnen spelers deze hoop beter loslaten?