Er is de laatste jaren nogal wat rumoer in de gamesindustrie, met allerlei overnames van uitgevers en ontwikkelaars. Begin mei verraste Square Enix vriend en vijand met de aankondiging dat zij nagenoeg hun gehele Westerse tak – bestaande uit Eidos Montréal, Square Enix Montréal en Crystal Dynamics – hadden verkocht aan de Embracer Group voor ‘slechts’ 300 miljoen dollar.

Daarmee wisselden onder meer IP’s als Tomb Raider, Deus Ex en Legacy of Kain van handen en nu heeft Stephande D’Astous – oprichter van Eidos Montréal – een duit in het zakje gedaan omtrent deze gebeurtenissen. Dit deed hij in gesprek met GamesIndustry.biz. Het studiohoofd meldt dat er over de jaren behoorlijk wat gebeurd is tussen de uitgever en ontwikkelaar, en volgens D’Astous was de Japanse tak van Square Enix niet zo toegewijd aan de Westerse studio’s.

Het gonsde tevens van de geruchten dat Sony uitermate veel interesse had in het overnemen van Square Enix Tokyo, maar dat de Japanse fabrikant er weinig voor voelde om de westerse ontwikkelaars in die deal te betrekken. D’Astous zegt dat Yosuke Matsuda – CEO van Square Enix – daarom deze studio’s en IP’s tegen elk aannemelijk bod zou laten gaan, wat ook het relatief lage prijskaartje van 300 miljoen dollar zou verklaren. Zo betaalde Embracer eerder ruim 1,3 miljard dollar voor alleen Gearbox Software en diens IP’s.