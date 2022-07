Er zijn voor de Nintendo Switch verschillende retro-controllers uitgebracht. Hiermee kan je nog meer nostalgische gevoelens ervaren als je de verschillende NES-, SNES-, N64- en SEGA Mega Drive-titels speelt. Als je een abonnement op Nintendo Switch Online hebt tenminste. Deze controllers kun je nu ook via Steam gebruiken op je pc.

Een woordvoerder van Valve heeft tegenover The Verge bevestigd dat de eerdergenoemde controllers nu ondersteunt worden door Steam. Aangezien deze stukjes hardware een beperkt aantal actieknoppen heeft, zullen zij niet voor elke game ideaal zijn. De controllers zijn natuurlijk wel perfect voor retro bundels en indie games.

Het is ook mogelijk om de actieknoppen van de NES-, SNES-, N64- en SEGA Mega Drive-controllers van functie te veranderen. Zo kan je bijvoorbeeld de A-knop veranderen in de B-knop als dat in een bepaalde game beter voor je uitkomt.