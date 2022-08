Nu we augustus zijn binnengestapt mogen we weer uitkijken naar de gamescom, die later deze maand zal plaatsvinden. Daarnaast verschijnen er natuurlijk allerlei nieuwe games en zoals gebruikelijk hebben we hier een overzicht van gemaakt.

De onderstaande titels zijn allemaal bevestigd voor een release deze maand en er zitten zeker mooie titels tussen. Denk aan Rollerdrome, Two Point Campus, Saints Row en natuurlijk F1 Manager 22.

Week van 5 augustus

Arcade Archives: Dig Dug (PS4/XO/Switch/Pc)

Pretty Girls Game Collection (PS4/Switch)

Gale of Windoria (XO/XSX)

Cult of the Lamb (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Week van 12 augustus

Two Point Campus (PS4/PS5/XO/XSX/Switch)

Rumbleverse (PS4/PS5/XO/XSX)

Week van 19 augustus

Rollerdrome (PS4/PS5/Pc)

Way of the Hunter (PS5/XO/XSX/Pc)

Thymesia (PS5/XSX/Pc)

Madden NFL 23 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Week van 26 augustus

Saints Row (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

F1 Manager 22 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Soul Hackers 2 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

SD Gundam Battle Alliance (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Inscryption (PS4/PS5)

Week van 2 september

Destroy All Humans! 2 Reprobed (PS5/XSX/Pc)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (PS4/PS5/XO/XSX/Switch)

LEGO Brawls (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

The Last of Us: Part I (PS5)

Heb jij nog games op je lijstje staan die je deze maand gaat aanschaffen? Laat het hieronder weten.