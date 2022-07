Vorig jaar verscheen de puzzelgame Maquette voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Bij de release werd de game ook direct beschikbaar gesteld voor PlayStation Plus op de nieuwste console van Sony. Nu bijna anderhalf jaar later is de game ook voor andere platformen aangekondigd.

Uitgever Annapurna Interactive en ontwikkelaar Graceful Decay hebben aangekondigd dat Maquette deze winter zal verschijnen voor de Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch. Op de Xbox zal de game via Game Pass beschikbaar worden gesteld, dus als je een abonnement hebt krijg je direct toegang.

Niet bekend met Maquette? Check dan de onderstaande trailer om een indruk te krijgen.