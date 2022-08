Onverwachts heeft Polyphony Digital tijdens de GT World Series Showdown een samenwerking met het luxueuze modemerk Dior aangekondigd. Het is misschien niet het eerste bedrijf dat je als partner van Gran Turismo zou verwachten, maar het gebeurt toch steeds vaker. Zo opende Niké al eerder Nikeland in Roblox en Balenciaga was ook al van de partij in Fortnite. Het is een trend die we waarschijnlijk steeds meer gaan terugzien in videogames met de groeiende hype van ‘de Metaverse‘ als marketing buzzwoord.

De samenwerking met Gran Turismo 7 is de eerste stap voor Dior in de wereld van virtuele mode. De artistiek directeur van Diors collectie voor mannen, Kim Jones, heeft een aantal ontwerpen gecreëerd voor de racegame. Zo kan jouw coureur voorzien zijn van de meest luxe, stijlvolle kleding, gecompleteerd door het Dior logo. Daarnaast zullen er ook bijpassende handschoenen en “Diorizon” schoenen beschikbaar zijn.

Wat vind jij van de groeiende trend, waarin merken hun producten proberen te incorporeren in videogames? Laat het ons weten!