Nintendo heeft een nieuwe sale aangekondigd voor de Nintendo eShop. Het gaat hier om de grote ‘Showdown Sale’ die morgen van start zal gaan. Tijdens deze sale kunnen de kortingen oplopen tot maar liefst 80%, dus dat is niet verkeerd.

Hoe laat de sale van start gaat en welke games zoals in de aanbieding zijn is nog even afwachten, maar we zullen uiteraard een seintje geven als het moment daar is. Voor nu is het advies dus even te wachten met aankopen in de eShop, want mogelijk ben je morgen voordeliger uit.