Vanaf 28 oktober dit jaar kunnen Nintendo Switch-bezitters die een voorliefde hebben voor snelle vechtgames met een dame in de hoofdrol, zich vermaken met Bayonetta 3. Er komt deze winter echter nog een spel uit dat aan dezelfde omschrijving voldoet, maar voor meer platformen beschikbaar zal zijn: Samurai Maiden.

In Samurai Maiden speel je als Tsumugi Tamaori, die op onverklaarbare wijze terechtkomt in de Sengoku periode in Japan. Dit mondt uiteindelijk uit in een strijd tegen de ‘Demon King’ en zijn gigantische zombie leger.

Samurai Maiden zal aankomende winter beschikbaar worden gesteld voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en pc. Er is ook een video van het spel beschikbaar, die onder andere de snelle actie van de game laat zien. Die check je hieronder.