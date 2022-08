Ontwikkelaar Yuke’s stond jaren bekend als de ontwikkelaar van de WWE-reeks, maar dat is inmiddels niet meer het geval. Dit weerhoudt het team er niet van om te stoppen met worstelgames maken en zodoende werd afgelopen mei AEW: Fight Forever officieel uit de doeken gedaan. Sindsdien is het vrij stil geweest, maar daar komt nu verandering in met wat nieuwe beelden.

Zo zijn er allereerst een aantal screenshots verschenen, die je hieronder kunt bekijken. De afbeeldingen laten duidelijk zien wat je op het visuele vlak mag verwachten tijdens de vele worstelgevechten. Daarnaast is er ook een korte trailer te zien, die de game nogmaals aankondigt en de diverse platformen nu definitief doet bevestigen.

Verder kan je hieronder nog een aantal key features van AEW: Fight Forever vinden.

Key Features Match Types

Single Matches Tag-Team Three-Way Four-Way Ladder Matches Casino Battle Royale Falls Count Anywhere Unsanctioned Lights-Out (allows use of weapons) Exploding Barbed Wire Death Matches

Career Mode



Wide Range of Customization Modes Custom Wrestlers (attire and appearance) Custom Move-Sets Custom Entrances Custom Teams Custom Arenas

Online Multiplayer

Leaderboards

AEW: Fight Forever verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.