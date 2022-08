Recent liet journalist en insider Jeff Grubb al doorschemeren dat Electronic Arts werkt aan een Black Panther game, maar dat is niet de enige titel in het Marvel universum waar de uitgever aan werkt. Tijdens een nieuwe livestream zei Grubb dat er nog een andere Marvel-game in de maak is.

Verdere details gaf hij niet, maar dit werd vervolgens weer gedeeld door insider Tom Henderson. Hij stelt dat hij hetzelfde vernomen heeft en dat het om een Iron Man-game zou gaan. Hij heeft echter te weinig details om er daadwerkelijk een artikel van te maken, dus daarom hebben we hem er eerder nog niet over gehoord.

Henderson stelt dat er nu nog (steeds) te weinig over bekend is, waardoor hij het als gerucht blijft beschouwen. Dus of het klopt is afwachten, de tijd zal het leren.

“I’ve heard a few rumors that it’s Iron Man but I never had anything concrete to fully report on. Put this heavily under the “rumor” category for now and if I hear/see more information that’s concrete I’ll report on it properly. Just thought it was worth mentioning.”