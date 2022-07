Marvel laat zijn IP’s steeds vaker terugkomen in games, met natuurlijk Spider-Man, Avengers en de aankomende Wolverine-game van Insomniac Games. Tijdens de San Diego Comic-Con deelde de multimedia gigant onder meer de plannen voor Phase 5 van de Marvel Cinematic Universe en een trailer voor Black Panther: Wakanda Forever.

Het is echter goed mogelijk dat King T’Challa ook z’n eigen game gaat krijgen. Jeff Grubb meldt namelijk op het GiantBomb Twitch-kanaal dat de game in ontwikkeling is bij een nieuwe studio van EA. De studio zou geleid worden door Kevin Stephens, die eerder vice-president was bij Monolith Productions.

De game staat bekend als ‘Project Rainier’ en verkeert in een vroege fase van ontwikkeling. In de game is het doel om zelf de nieuwe Black Panther te worden, wat zich afspeelt in een open wereld waarin je de vrijheid krijgt om zaken op je eigen manier te benaderen. Het betreft hier een Triple-A project en het gaat om een singleplayer game.

Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat de superheld in een game verschijnt; Black Panther was immers al onderdeel van de War for Wakanda uitbreiding voor Marvel’s Avengers.