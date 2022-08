Sinds de lancering van de Nintendo Switch gaan er geruchten rond over een pro-versie. Deze geruchten blijven tot vandaag de dag aanhouden, maar volgens Nikkei zal er geen nieuwe hardware door Nintendo worden aangekondigd voor tenminste het einde van dit fiscale jaar, dat tot maart 2023 loopt.

De grootste financiële krant ter wereld heeft een interview gehad met Nintendo president Shuntaro Furukawa. Daarin liet de president onder andere weten dat de hybride console van Nintendo in het tweede kwartaal van dit jaar minder is verkocht dan het jaar daarvoor. Eén van de redenen hiervoor is dat er nog steeds tekorten zijn op verschillende componenten. Hier wordt nog steeds last van ondervonden.

Normaal wordt er in de zomer flink ingeslagen qua verschillende onderdelen voor een console. Dit ter voorbereiding op de verkopen tegen het einde van het jaar. Dat is door tekorten nu niet mogelijk geweest en daardoor kunnen er niet genoeg Switch consoles worden gemaakt. Toch heeft Furukawa goede hoop dat het verwachte aantal verkopen van dit jaar – dat staat op 21 miljoen – zal worden gehaald.

Doordat Nintendo er alles aan gaat doen om genoeg Switch consoles te maken om aan de gestelde verwachting te voldoen, is Nikkei van mening dat het Japanse bedrijf onmogelijk nieuwe hardware kan produceren. Eventuele nieuwe hardware – dan wel een Switch Pro of opvolger van de hybride console – zal hierdoor sowieso niet voor maart 2023 worden aangekondigd.