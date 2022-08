Als we de afgelopen jaren wat hebben geleerd is het wel dat grote bedrijven binnen de gamesindustrie zomaar opgeslokt kunnen worden door nóg grotere bedrijven. We refereren in deze natuurlijk naar Microsoft, die zo maar even Bethesda wist in te lijven en er nu ook alles aan doet om Activision-Blizzard erbij te krijgen. Tencent heeft nu zijn zinnen gezet op Ubisoft.

Vooralsnog wil Tencent niet heel Ubisoft hebben, maar ze zijn wel degelijk geïnteresseerd in meer aandelen. Sterker nog, volgens Reuters willen ze dé grootste aandeelhouder worden. Waar ze deze aandelen vandaan willen toveren? Bij de familie Guillemot, die tot op heden nog altijd de grootste aandeelhouders zijn met 15% belang in het bedrijf. Of de oprichters van het bedrijf deze positie zomaar willen opgeven is nog maar de vraag.

Yves Guillemot heeft eerder aangegeven open te staan voor een goed overnamebod, maar of hij ook zal zwichten voor een minderheidsbelang is iets wat de toekomst zal moeten uitwijzen.