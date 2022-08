De release van Cult of the Lamb nadert en dus geeft Devolver Digital een nieuwe trailer in de serie genaamd Sermons from the Lamb vrij. In deze trailer staan de Four Bishops centraal. Deze wezens hebben allerlei potentiële volgelingen gevangen genomen die jij kan bevrijden om ze aan jouw cult toe te voegen.

Cult of the Lamb is een roguelike waarin je in de schoenen stapt van een lam wiens leven is gered door een mysterieus wezen. Dit wezen wil dat jij een cult start om jouw dankbaarheid te tonen voor het redden van jouw miezerige leventje. Cult of the Lamb verschijnt op 11 augustus aanstaande voor alle bekende platformen.