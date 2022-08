Fatal Fury is een reeks vechtgames waarvan ontwikkelaar SNK tussen 1991 en 1999 diverse delen heeft uitgebracht, oorspronkelijk voor de Neo Geo en later ook door middel van ports voor andere platformen. Tijdens EVO 2022 heeft SNK, meer dan 20 jaar na de release van het laatste deel uit de serie, een gloednieuwe Fatal Fury-game aangekondigd.

Er is nog zeer weinig bekend over het nieuwe deel. De game wordt voorlopig ‘New Fatal Fury / Garou’ genoemd, nog zonder officiële titel dus. Het is ook nog onduidelijk voor welke platformen het spel wordt ontwikkeld en voor wanneer de release gepland staat. Wel werd de onderstaande teaser trailer getoond.

Voorlopig moeten we het dus enkel met de teaser doen, maar fans van Fatal Fury zullen ongetwijfeld blij zijn dat er na zo’n lange tijd eindelijk weer een nieuw deel op komst is.