Valve timmert hard aan de weg om alle controllers bruikbaar te maken op pc middels hun Steam-platform. De DualSense, Xbox-controller en Switch Pro Controller zijn al langer te gebruiken, maar vanaf nu zijn de Joy-Cons van Nintendo ook te gebruiken. Je kunt de Joy-Cons samen als een paar gebruiken, maar de controllers werken ook individueel als een mini-gamepad.

Goed nieuws dus voor mensen met een pc en een Switch, maar er zit op dit moment nog wel een kanttekening aan. Afgelopen donderdag is deze ondersteuning toegevoegd in de nieuwste betaversie van Steam en dus nog niet in de officiële release. Als je gebruik wil maken van deze optie, zal je dus de nieuwste betaversie van Steam moeten installeren. Wanneer de ondersteuning zijn weg vindt naar de reguliere versie van Steam is nog niet bekend.