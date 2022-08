Xbox heeft afgelopen week Xbox Insiders uitgenodigd om een preview te spelen van Return to Castle Wolfenstein en feedback te delen met het team. Het lijkt er sterk op dat het spel in de nabije toekomst beschikbaar zal worden gesteld via Game Pass voor pc.

Return to Wolfenstein is een game uit 2001 en is niet de eerste oudere Wolfenstein-game die wordt getest door Xbox Insiders. Vrij recent werden Insiders namelijk ook uitgenodigd voor een Wolfenstein 3D preview. Met de mogelijke additie van deze twee Wolfenstein-games zal Game Pass maar liefst zes Wolfenstein-titels tellen.

Wil je ook meedoen aan de preview van Return to Castle Wolfenstein? Dan kan je je inschrijven via de Xbox Insider Hub.

“Xbox Insiders on Windows PC are invited to preview Return to Castle Wolfenstein. Originally released in 2001, Return to Castle Wolfenstein takes place where World War II rages and nations fall. SS head Himmler has Hitler’s full backing to twist science and the occult into an army capable of annihilating the Allies once and for all. Battling alone, you’re on an intense mission to pierce the black heart of the Third Reich and stop Himmler — or die trying.”