Beeld je een game in die, gebruikmakend van de glorieuze grafische kracht van Unreal Engine 5, de originele The Lord of the Rings-trilogie op interactieve wijze doet heropleven… Als je net zoals wij al begint te kwijlen bij de gedachte op zichzelf, dan raden we je de onderstaande video aan, waarin YouTuber Enfant Terrible laat zien hoe zo’n titel er ongeveer zou uitzien.

Enfant Terrible – bekend van dit soort concept trailers; hij deed eerder reeds hetzelfde met Bloodborne – heeft een montage van Unreal Engine 5 fanprojecten gemaakt, waarin iconische beelden uit The Lord of the Rings de revue passeren. Meer dan genoeg om ons wild enthousiast te maken… al gaat het hier uiteraard helaas niet om een game die echt in ontwikkeling is.