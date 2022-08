Er zijn tegenwoordig vrij veel industrie insiders en individuen die op Twitter allerlei informatie lekken. Eén daarvan is ‘The Snitch’, die zeer betrouwbaar is gebleken in de afgelopen maanden, want alle hints die hij gaf bleken tot op heden te kloppen.

Zijn meest recente hint is een korte regel tekst: “Being afraid of the dark is what keeps most of us alive.” Deze zin komt direct uit de Alone in the Dark film uit 2005, wat dus een hint kan zijn dat deze franchise klaar is voor een terugkeer.

Het is natuurlijk de vraag of het wat met de franchise te maken heeft, deze hint, en indien zo, dan is het de vraag of het om een remake gaat of om een nieuw deel. THQ Nordic is momenteel de eigenaar van het IP en laat het nu net zo zijn dat zij op 12 augustus een showcase hebben.

Als Alone in the Dark terugkeert, dan zullen we daar ongetwijfeld aanstaande vrijdag meer over horen.