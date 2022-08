De Japanse ontwikkelstudio Clap Hanz, die vooral bekend is van de Everybody’s Golf-franchise, heeft afgelopen week twee nieuwe handelsmerken vastgelegd. Het lijkt erop dat we in ieder geval weer een nieuwe golfgame mogen verwachten van de ontwikkelaar.

Oplettende ResetEra gebruiker Kdoll08 merkte op dat de studio uit Yokohama de handelsmerken had aangevraagd. Het gaat om ‘Easy Come Easy Golf’ en ‘いつでもGOLF’, wat in het Engels zou vertalen naar ‘Anytime GOLF’.

De twee handelsmerken werden op dezelfde dag geregistreerd. Daardoor verwachten wij niet dat het om twee verschillende games gaat, maar om de Japanse en Westerse naam van het spel. Verder weten we niet heel veel over Clap Hanz’s eventuele volgende game, maar zodra er meer nieuws bekend is lees je dat natuurlijk op PlaySense.