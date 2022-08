In februari 2016 verscheen de Tweede Wereldoorlog shooter Battalion 1944 op Kickstarter, waarbij de ontwikkelaar verschillende doelen stelde qua op te halen financiering. Bij een bepaald bedrag zou de game ook naar de PlayStation 4 komen en al snel was dat een feit. Zes jaar vooruit in de tijd: de pc-versie is al geruime tijd beschikbaar, van een consoleversie is nog altijd geen sprake.

Bulkhead Interactive heeft na het bij elkaar sprokkelen van de financiering een samenwerking afgesloten met Square Enix om de game met hun hulp naar meer platformen te brengen, maar het moge duidelijk zijn dat dat niet is gelukt. Via Twitter heeft de ontwikkelaar nu duidelijkheid gegeven.

Ze zijn de samenwerking met Square Enix gestopt en de shooter zal op 16 augustus free-to-play worden op pc. De consoleport (aanvankelijk voor de PS4) is geannuleerd, zo blijkt uit het bericht. Iedereen die geld in het project heeft gestoken voor de PS4-versie zal het geld terugkrijgen.