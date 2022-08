Op dinsdag 23 augustus zal Gamescom Opening Night Live plaatsvinden en net zoals voorgaande jaren belooft het een mooie showcase te worden. Via Twitter heeft host Geoff Keighley nu wat meer details gedeeld over het evenement. Zo laat hij weten dat de show in totaal zo’n twee uur zal duren.

Ook is de show toegankelijk voor publiek en als je in de buurt bent, dan kun je hier alle informatie omtrent tickets vinden. De toegangsprijs voor de showcase bedraagt € 29,-. Tijdens de show mogen er meer dan 30 games verwacht worden, dus dat klinkt alvast goed. Nietwaar?

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 9, 2022