Nintendo kondigde onlangs vrij onverwachts een nieuwe Kirby-game aan: Kirby’s Dream Buffet. Een game die digitaal zal verschijnen voor de Nintendo Switch en de focus legt op de online multiplayer. Vandaag heeft Nintendo de releasedatum bekendgemaakt.

Volgens de Nintendo eShop verschijnt Kirby’s Dream Buffet op woensdag 17 augustus. De prijs is ook niet al te hoog, gezien die op € 14,99 staat. De game is zowel lokaal als online in multiplayer te spelen. Als je online wilt spelen, dien je de beschikking over Nintendo Switch Online te hebben.

Tot slot hieronder een nieuwe trailer.