Kirby and the Forgotten Land is nog niet eens zo heel lang uit of Nintendo heeft alweer een nieuwe game met het bekende personage in de hoofdrol aangekondigd. Kirby’s Dream Buffet is een game die gepland staat voor een release later deze zomer, waarbij de focus op multiplayeractie ligt.

In het spel zullen meerdere Kirby’s in vier ronden door levels heen moeten gaan, die allemaal gebaseerd zijn op eten. Elk level is een hindernisbaan op zich en het is aan de spelers om aardbeien te verzamelen, waarmee Kirby kan groeien. En terwijl je dat doet, zul je het je tegenstanders moeilijk moeten maken door kopieerkrachten te gebruiken, die je verkrijgt via zogeheten ‘krachtsnacks’.

Om een indruk van deze multiplayer game te krijgen check je de onderstaande trailer.