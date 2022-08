Het eerste seizoen van MultiVersus is aan het naderen, aangezien je vanaf 15 augustus vooruitgang kan boeken in de nieuwe Battle Pass. Player First Games liet weten dat deze pas aan te schaffen zal zijn voor 950 Gleamium en dat de pas je 50 niveaus aan beloningen biedt. Ook zit er een nieuwe nerf aan te komen voor Bugs Bunny, alsook zullen ze Wonder Woman sterker maken.

Verder is er ook goed nieuws voor de fans van MultiVersus en Rick and Morty, want binnenkort kan je Batman tot moes slaan met Morty. Vanaf 23 augustus zal Morty beschikbaar zijn voor de game. Natuurlijk brengt het nieuwe seizoen ook nog een hoop andere nieuwigheden met zich mee die gedurende het seizoen het levenslicht zullen zien. Hierbij gaat het dan om een Ranked modus, een Arcade modus en een hoop nieuwe cosmetische items.

MultiVersus is momenteel beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.