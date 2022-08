MultiVersus, de platform fighter, doet het tijdens de lopende beta vrij goed. Zo had de game bij de ‘lancering’ meer dan 144.000 gelijktijdige spelers, wat van MultiVersus de meest succesvolle launch van een WB Games. spel maakt. De vorige eigenaar van die titel was LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, met ongeveer 82.000 gelijktijdige spelers bij de lancering.

Bugs Bunny is een bijzonder populair personage en game director Tony Huynh heeft aangekondigd dat ze het bekende konijn wat zullen nerfen. Deze nerf mag je ergens na 7 augustus verwachten, al laat Huynh wel weten dat het konijn nog steeds een leuk personage zal zijn om mee te spelen. De open bèta van MultiVersus is momenteel beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.