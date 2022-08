Square Enix heeft een Avatar: The Last Airbender game in ontwikkeling die voor mobiel zal verschijnen, maar dat is niet de enige game gebaseerd op de tv-serie die in ontwikkeling is. Er is namelijk ook een game voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 in de maak.

Dit blijkt uit een vermelding van de game op Amazon Japan. Het gaat om Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance en die game moet op 10 november uitkomen. De uitgever van de game is GameMill Entertainment.

De game is officieel echter niet aangekondigd, maar lang zal een aankondiging naar verwachting niet meer op zich laten wachten.