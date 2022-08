Square Enix London Mobile, Navigator Games en Paramount Consumer Products werken momenteel aan een turn-based RPG, genaamd Avatar: Generations. Denk hierbij niet aan die blauwe wezens, maar wel aan Aang, die op zijn bizon Appa de wereld moet redden, aangezien de vorige avatar verdween toen de wereld hem het meest nodig had.

De game zal free-to-play zijn en zal in augustus verschijnen voor iOS en Android. Dit zal jammer genoeg eerst alleen in Canada, Denemarken, Zuid-Afrika en Zweden het geval zijn. In de maanden die daarop volgen zullen ook andere landen aan de beurt zijn, zo heeft Square Enix aangekondigd.