Pc-bezitters weten al geruime tijd hoe het is om met 63 andere spelers te knokken in een middeleeuwse setting. Op dat platform is dit namelijk sinds 2019 mogelijk met Mordhau. Deze titel zal binnenkort ook te spelen zijn op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S consoles.

In Mordhau beleef je gigantische gevechten in verschillende modi. Je kunt hierbij je personage eruit laten zien zoals jij wilt en hem voorzien van diverse wapens, van zwaarden tot kruisbogen. De omgevingen zelf kunnen ook objecten bevatten die je kunt gebruiken om je vijanden uit te schakelen, waaronder een katapult.

Het is nog niet bekend wanneer we de console-versies van Mordhau kunnen verwachten. Wel is er een korte aankondigingstrailer vrijgegeven, die je hieronder kunt checken.