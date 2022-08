We kennen Team Asobi natuurlijk van uitermate charmante titels als ASTRO BOT: Bot Rescue Mission en Astro’s Playroom. De laatste titel werd destijds gebundeld met de lancering van de PlayStation 5 en sindsdien hebben we eigenlijk niks meer vernomen van de ontwikkelaar, of waar ze nu mee bezig zijn.

Uit een interview met GamesIndustry.biz blijkt nu dat de studio wel degelijk bezig is met een nieuw project. De ontwikkelaar heeft inmiddels flink wat nieuwe krachten aangenomen en heeft bijna zestig ontwikkelaars in dienst. Creative director Nicolas Doucet verwacht dat dit aantal in de toekomst naar de 100 zal stijgen.

De volgende titel van Team Asobi is een commerciële titel, we hoeven dus geen ‘gratis’ game te verwachten zoals Astro’s Playroom dat wel was. Doucet zegt dat het team de ambitie heeft om Sony’s hardware op nieuwe en creatieve manieren te gebruiken, wat mogelijk een hint is naar de PlayStation VR2, die naar verluidt volgend jaar zal lanceren.

”Any new technology, we like to take it for a spin. There’s the obvious way to use it, which is the first thing we are going to try, and then we are going to try to use it in ways you’re not supposed to. That leads us to interesting places.’