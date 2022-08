Eerder kondigde IllFonic, bekend van Friday the 13th: The Game en Predator: Hunting Grounds, aan dat zij bezig zijn met een Ghostbusters-game. Ghostbusters: Spirits Unleashed zal ook een asymmetrische multiplayer game zijn als in dat je het met vier tegen één moet opnemen. Nu is duidelijk geworden wanneer we de game kunnen spelen.

Op 18 oktober aanstaande zal Ghostbusters: Spirits Unleashed verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc via de Epic Games Store. Mocht je geneigd zijn om deze game alvast te pre-orderen, dan krijg je daar ook wat extra’s bij in de vorm van in-game items, zoals de Slimer, een Custom Particle Thrower, een Proton Pack en speciale kleding.