Fortnite is niet vies van een samenwerking met bekende IP’s van andere bedrijven en een mogelijke nieuwe samenwerking staat in het teken van The Lord of the Rings. In Fortnite is namelijk een easter egg gespot, wat een zandkasteel is die erg veel weg heeft van Helm’s Deep.

Een geintje van de ontwikkelaars of een teaser voor een aanstaande samenwerking? Dit laatste is niet ondenkbaar, aangezien Amazon werkt aan een nieuwe tv-show gebaseerd op de boeken van Tolkien. Mogelijk dat er een samenwerking aan zit te komen gelijktijdig met de release van de tv-serie.

Wat de veronderstelling verder doet onderbouwen is dat betrouwbaar Fortnite leaker MidaRado ook spreekt over een samenwerking met The Lord of the Rings. Sterker nog, er zitten drie nieuwe crossovers aan te komen, waarvan de eerste deze week van start gaat. Dit zou dan of DOOM of Family Guy kunnen zijn.