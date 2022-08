Sinds de aankondiging van Sker Ritual terug in mei, is het verschrikkelijk stil geweest rondom de coöp spin-off van Maid of Sker. Sker Ritual toont gelukkig nog een teken van leven, IGN heeft namelijk een nieuwe trailer mogen uploaden die een korte blik geeft op wat voor gevaren je opwachten in het spel.

De trailer getiteld ‘Meet the Elites’ ziet een diverse line-up van gevaarlijke vijanden kort voorbijkomen: de Mariner, Banshee, Phantom en Blazeslinger. De trailer laat niet veel gameplay zien, daarvoor kun je dus beter de onthullingstrailer bekijken mocht je die nog niet gezien hebben.

Sker Ritual staat gepland voor een release in het eerste kwartaal van 2023. Het spel zal worden uitgebracht op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.