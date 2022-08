De release van Disgaea 6 Complete ligt nog maar net achter ons en we worden alweer getrakteerd met leuk nieuws over de populaire SRPG-reeks. Nippon Ichi Software heeft aangekondigd dat Disgaea 7 in de maak is en op 26 januari 2023 in Japan zal verschijnen, dit voor de PS4, PS5 en Switch.

Van een Westerse versie is momenteel nog geen (officiële) sprake, maar het verleden leert ons dat die versie nog ongeveer een half jaartje op zich zal laten wachten. We kunnen echter wel al genieten van de Japanse trailer én we kregen wat info over de game mee. Disgaea 7 lijkt opnieuw een heerlijke over-the-top RPG te worden met humor en strategische diepgang. Nieuw is het ‘Dodeka MAX’ systeem, waardoor personages – om één of andere reden – gigantisch groot kunnen worden.

Lees meer hieronder (via Gematsu) en bekijk de eerste trailer.

‘The Disgaea series is a simulation RPG set in an over-the-top Netherworld, where demons, angels, heroes, and evil lords run amok.

In Disgaea 7, the story is set in a world called “Hinomoto Netherworld Cluster,” which is inspired by Japanese culture. The protagonists, wandering samurai Fuji and otaku girl Piririka, will fight through the world in order to regain the impoverished Hinomoto from invaders and overthrow the Ooedo Shogunate.

On the game systems front, the series’ signature replayability features return, alongside even more over-the-top new systems. Please look forward to a completely new Disgaea experience!’