Het regent vanavond trailers op het podium van Geoff Keighley en heel kort was ook New Tales From the Borderlands aan de beurt. Gearbox topman Randy Pitchford verscheen ten tonele met een nieuwe trailer en de eerste details van deze avonturentitel.

Zo keert onder meer een sloot bekende personages terug, waaronder Marcus, zoals je kunt horen in de trailer hieronder. Er zullen echter ook nieuwe personages verschijnen, aldus Pitchford. Het is en blijft Borderlands, dus uiteraard zullen de nodige porties humor en wapens ook de revue passeren.

New Tales From the Borderlands zal in oktober van dit jaar lanceren.