Hoe goed je ook met iemand bevriend bent, soms krijg je wel eens ruzie. Iedereen vecht een ruzie op zijn eigen manier uit, maar de figuren in Friends vs Friends gaan wel heel erg voor het extreme. Friends vs Friends is zojuist aangekondigd tijdens Opening Night Live en belooft een hectische multiplayer-shooter te worden met een retro look.

Naast het betere knalwerk zal Friends vs Friends ook een kaartensysteem bevatten waarmee je power-ups op jouw wapens krijgt, zoals een lifedrain effect wat in de trailer valt te zien. Friends vs Friends wordt ontwikkeld door Brainwash Gang en zal op een nog onbekende datum verschijnen op pc en consoles.