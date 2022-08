Ontiwkkelaar Ironbird Creations heeft samen met uitgever All in! Games een gloednieuwe game aangekondigd genaamd Phantom Hellcat. De hack-and-slash actie-avonturengame is geïnspireerd door NieR en zal uit worden gebracht op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Phantom Hellcat volgt het verhaal van Jolene, wiens moeder gekidnapt wordt door demonen. Het is aan Jolene om haar moeder te redden met de krachten die ze tot haar beschikking heeft. Wanneer je dit kunt doen? Geen idee, de ontwikkelaar heeft namelijk helaas nog geen releasedatum bekend gemaakt. Wel ging de aankondiging gekoppeld met een trailer zodat je een beter idee kan krijgen van wat je te wachten staat in Phantom Hellcat.

Bekijk de aankondigingstrailer van Phantom Hellcat hieronder, evenals een korte video waarin wat gameplay getoond wordt.