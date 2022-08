Het heeft even mogen duren na enig uitstel van het eerste seizoen, maar Rick & Morty-liefhebbers kunnen nu aan de slag met Morty in MultiVersus. De kleinzoon van Rick Sanchez zal net zulke vreemde avonturen beleven in de game als in de serie en hij heeft dan ook wat ervaring meegenomen.

Morty gebruikt allerlei vreemde gadgets – die ongetwijfeld uit het lab van zijn opa komen – als arsenaal en deelt daarnaast ook flinke tikken uit met zijn vuisten. De intergalactische tiener zien we in actie in de onderstaande trailer en je ziet ook gelijk een aantal van zijn moves, evenals wat interacties tussen verschillende personages.

Rick zou ook dit seizoen nog voorbij komen, maar daar is voorlopig nog niets over bekend.