Op 9 augustus zou het eerste seizoen van MultiVersus van start gaan, waarmee ook een ranked modus geïntroduceerd zou worden en, wellicht nog belangrijker, Morty zich bij zijn oom Rick zou gaan voegen. Ontwikkelaar Player First Games heeft nu via Twitter bekendgemaakt dat seizoen 1 iets langer op zich zal laten wachten.

De reden van het uitstel is helaas niet bekend. Ook een nieuwe releasedatum is nog niet gecommuniceerd. Wel werd bekend dat het huidige seizoen, het zogenoemde ‘pre-season’, verlengd zal worden tot 15 augustus. Spelers hebben dus iets langer de tijd om alle content van dit seizoen te checken. Vreemd genoeg wordt er met geen woord gerept over de ranked modus bij de berichten over het uitstel, dus de kans bestaat dat deze alsnog vanaf 9 augustus beschikbaar zal zijn.

We’ll let you know the timing as soon as we can. We appreciate your patience & enthusiasm and look forward to unveiling Season 1 very soon! (3/3)

— MultiVersus (@multiversus) August 4, 2022