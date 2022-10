Black Adam zal vanaf deze week beschikbaar zijn in MultiVersus, de free-to-play brawler van Warner Bros. Games. Black Adam is het 22ste personage in het spel en volgt Stripe van de Gremlins op als de nieuwste vechter.

Fans wisten al een tijdje dat Black Adam binnenkort zou worden toegevoegd, aangezien het personage groots afgebeeld staat op de promo materialen van het huidige MultiVersus seizoen. Black Adam is echter niet de enige toevoeging aan het spel deze week, zo zal er ook een Arcade modus worden toegevoegd. Wat deze modus precies zal omvatten is nog niet helemaal duidelijk, maar het wordt verwacht dat het gaat om een speltype waarin spelers achtereenvolgens verschillende gevechten aangaan.

Volgens MultiVersus dataminers zal de nieuwe modus te spelen zijn op drie verschillende moeilijkheidsgraden en 10 niveaus bevatten. Tony Huynh, de game director van MultiVersus, laat weten dat spelers ook online in coöp aan de slag kunnen gaan met de nieuwe modus.