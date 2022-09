MultiVersus heeft al een behoorlijk divers rooster bij elkaar gesprokkeld, met uiteenlopende figuren als Arya Stark (Game of Thrones), Batman en de Iron Giant. We krijgen daar nu de vrolijke Mogwai Gizmo uit Gremlins bij, die ook zonder in één van die titulaire creaturen te veranderen behoorlijk sterk uit de hoek kan komen.

Op Twitter krijgen we de nodige details te zien. Zo kan Gizmo zich vasthechten aan de rug van één van zijn kompanen en hem een boost geven. Met zijn ‘song of Mogwai’ keilt hij dan weer muzieknoten in het rond, met een helend of vernietigend effect op respectievelijk vriend en vijand. Gizmo is vanaf vandaag verkrijgbaar voor 2.000 in-game Gold.