Speelde je nog regelmatig MultiVersus, maar heb je eind maart van dit jaar het grote nieuws gemist? Dan zul je verbaasd zijn als je de game nu opstart. Het spel is namelijk offline gehaald en zal pas volgend jaar terugkeren.

MultiVersus was speelbaar vanaf juli 2022 en aangezien er voortdurend nieuwe content werd toegevoegd, gingen veel gamers ervan uit dat dit de volledige versie was. Niets is minder waar, want het betrof slechts een open beta. Normaal gesproken duren open beta’s echter niet zo lang.

De open beta is op 25 juni tot een einde gekomen en er wordt nu gewerkt aan verbeteringen voor MultiVersus op alle fronten. De bedoeling is dat de volledige versie van deze succesvolle Super Smash Bros.-kloon begin 2024 zal verschijnen.