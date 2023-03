Je kan MultiVersus al sinds juli vorig jaar spelen, dus het is niet vreemd als je denkt dat dit gewoon de volledige game is. Niets is minder waar, want het gaat om een open beta. Deze zal binnenkort eindigen.

Warner Bros. Games en Player First Games hebben bekendgemaakt dat de open beta van MultiVersus op 25 juni van dit jaar zal stoppen. De ontwikkelaar van het spel heeft veel feedback gekregen en gaat daar na de open beta mee aan de slag. Het zal dan ook even duren voordat de volledige versie zal uitkomen. De planning is dat deze begin 2024 beschikbaar zal worden gesteld.

Na 25 juni zal de open beta-versie van game verdwijnen uit de diverse digitale winkels. Als je de game in je bezit hebt, kan je alleen nog gebruik maken van ‘The Lab’ en in lokale potjes knokken.

In onderstaande video vertelt medeoprichter van Player First Games, Tony Huynh, meer over het sluiten van de open beta van MultiVersus.