Eerder deze week meldden we nog dat er nieuwe content op weg was naar MultiVersus. Het ging om een Arcade modus en een nieuw personage in de vorm van Black Adam. Zowel de modus als de nieuwe vechter stond voor deze week op de planning, maar Black Adam moest toch wat langer op zich laten wachten, zo liet ontwikkelaar Player First Games weten.

Het wachten is nu toch echt bijna voorbij. De ontwikkelaar kondigde via Twitter aan dat Black Adam zich morgen bij het roster van MultiVersus zal voegen. Daarbij werd ook zijn moveset gedeeld. Black Adam behoort in MultiVersus tot de Bruiser-klasse en kan zijn tegenstanders het leven zuur maken met onder meer elektrische schokken.