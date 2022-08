Ah, de System Shock IP. Wat zouden we graag een nieuwe game in die franchise verwelkomen. Al is het de vraag of dat ooit effectief zal gebeuren. Ontwikkelaar Otherside Entertainment werkte lange tijd aan System Shock 3, maar liet in maart nog weten dat het project helaas in de prullenbak beland is. Of er ooit een nieuwe game komt, moeten we aan Tencent vragen, de eigenaar van de IP, die momenteel wat System Shock betreft geen enkel noemenswaardig teken van leven geeft.

Nu zijn de rechten van System Shock sowieso een beetje complex. Terwijl Tencent de rechten heeft op System Shock 3 – en naar alle waarschijnlijkheid ook hypothetische sequels die daarop zouden aansluiten – mag een andere ontwikkelaar, Nightdive Studios, zich de eigenaar van System Shock 1 en 2 noemen, specifiek met als doel van deze titels remakes te produceren. Die eerste remake is in ieder geval nog steeds in ontwikkeling. Hopelijk zien we deel 3 ooit ook verschijnen.