PlayStation en Discord werken al een tijdje samen, wat onder andere resulteerde in de mogelijkheid om je PSN-account te verbinden met je Discord-profiel. Het zal niemand verbazen dat deze samenwerking in de toekomst verder uitgebreid wordt. De vraag is alleen wanneer?

Volgens een nieuw gerucht gebeurt dit ergens in de komende maanden, dit in de vorm van (de gewilde) geïntegreerde voice chat. Tom Henderson maakt hier melding van in een artikel op Exputer, hij geeft aan dat de Discord Voice Chat binnenkort beschikbaar zal worden op de PlayStation 5.

Deze update maakt deel uit van firmware versie 7.00 (voor de duidelijkheid: versie 6.00 lanceert volgende maand). Volgens Henderson zal het niet lang duren voordat de preciezere timeframe officieel aangekondigd wordt.