In mei 2021 werd aangekondigd dat Discord en PlayStation samen zouden gaan werken, dit met als doel om Discord te integreren op PlayStation. De uitrol stond voor begin 2022 gepland en men voegt nu daad bij woord, want de uitrol is begonnen zo laat het bedrijf weten.

Het is in de Verenigde Staten nu mogelijk om PSN-accounts aan Discord te linken om zo je PS4 of PS5 activiteiten te laten zien in je gebruikersprofiel. Ook kun je eventueel je PSN-ID laten zien, mocht je daar de behoefte aan hebben. Dit is vooral handig als je een game speelt die cross-play is, zodat je vrienden dat sneller zien.

De integratie is beschikbaar op elk platform waarop Discord beschikbaar is, zodat je als gebruiker het linken van je profiel gemakkelijk kan uitvoeren. Wanneer Discord in andere landen beschikbaar wordt gesteld met deze integratie feature, is nog niet bekend. Ook is het nog onduidelijk wanneer Discord in z’n geheel op de PlayStation te gebruiken is.