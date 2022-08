Heb je wel eens overwogen om je eigen bier te brouwen, maar durfde je het vanwege welke reden dan ook toch niet aan? Dan is er binnenkort een oplossing voor je. Brewmaster: Beer Brewing Simulator komt namelijk eind volgende maand uit.

In deze simulator kan je volledig los gaan om je eigen bierbrouwsel te maken. Natuurlijk moet het uiteindelijke resultaat in een fles met een aantrekkelijk logo erop, dus ook dat mag je zelf ontwerpen. Dit kan je op 29 september doen op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series consoles, Nintendo Switch en pc.

De aankondiging van de releasedatum van Brewmaster: Beer Brewing Simulator werd gedaan door middel van een trailer en die check je hieronder.