De Nintendo Wii U is een platform waar nauwelijks nog aandacht aan gegeven wordt, gezien de Nintendo Switch tegenwoordig hét platform is. Sterker nog, volgend jaar zal ook de eShop op de Wii U gaan sluiten, waardoor het niet langer mogelijk is content aan te schaffen en te downloaden.

Toch verschijnt er nog een update voor het platform en het betreft hier versie 5.5.6, die nu beschikbaar is om te downloaden en installeren. De update doet weinig bijzonders, aangezien uit de patch notes blijkt dat het om een stabiliteitsupdate gaat. Ook worden er kleine aanpassingen aan de gebruikerservaring gedaan.

Improvements to system stability and usability – Further improvements to overall system stability and other minor adjustments have been made to enhance the user experience.

Gisteren was het de laatste dag waarop prepaid kaarten ingelost konden worden op de Wii U en 3DS, dus de timing van deze update is niet heel gek.