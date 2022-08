A Plague Tale: Innocence werd goed ontvangen door de pers en wist ook goed te verkopen. Het is dan ook niet vreemd dat er in 2021 een vervolg werd aangekondigd, maar hier werd in eerste instantie echter helemaal niet over nagedacht.

Lead level designer Kevin Pinson heeft in een interview met PCGamesN aangegeven dat zij met A Plague Tale: Innocence in principe alles hebben kunnen doen wat zij voor ogen hadden. Er werd tijdens en na de ontwikkeling aanvankelijk niet over een opvolger nagedacht.

“First, we know we’re a small team, since we were forty people – so we put all our hearts into [A Plague Tale] Innocence, and we did everything we wanted to do with the game.”

Toen de game uiteindelijk op de markt verscheen werden alle artikelen, reviews en feedback gelezen. Hierdoor ging Asobo Studio toch nadenken over een vervolg. Dit mondde uiteindelijk uit in A Plague Tale: Requiem.

“And so seeing the reception to the game was phenomenal for us – we have read everything: every article, all the feedback. It’s basically the reception to the game that made us think about the next thing.”

Of er nog een derde deel zal komen hangt wederom af van hoe Requiem wordt ontvangen. Op het ogenblik heeft de ontwikkelaar geen idee aan welke titel zij zullen gaan werken na het vervolg op A Plague Tale: Innocence. Kortom, ook voor hen is het dus afwachten.